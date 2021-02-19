Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Ульяновской области передали в концессию объекты теплоснабжения и водоснабжения в ряде районов, в 2021 году планируется заключение новых концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным Фонда развития государственно-частного партнёрства (ГЧП) Ульяновской области, «одной из перспективных сфер» применения механизма ГЧП является жилищно-коммунальная сфера. В 2020 году заключено пять концессионных соглашений с общим объёмом инвестиций в 50 млн рублей: на объекты водоснабжения Новомайнского городского поселения и посёлка Мулловка, объекты теплоснабжения в Павловском и Мелекесском районах.

В настоящее время в концессию передаются объекты водоснабжения и водоотведения Инзенского района, где конкурсные процедуры завершили в конце 2020 года. Объём инвестиций оценивается в 271 млн рублей.

В 2021 году планируется заключить не менее пяти контрактов в рамках государственно-частного партнёрства. Речь идёт об энергосервисных контрактах по переводу на газ семи котельных учреждений образования (трёх — в Ульяновском районе, четырёх — в Барышском районе). В фонде также отмечают, что прорабатываются вопросы передачи в концессию объектов водоснабжения Цильнинского района, а также объектов теплоснабжения Старомайнского, Цильнинского и Чердаклинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Ульяновской области принят трёхлетний комплексный план по восстановлению экономики. Он включает 160 антикризисных мероприятий, расходы на реализацию которых оцениваются в 82,9 млрд рублей.

Напомним, Ульяновская и Самарская области будут развивать сотрудничество в инвестиционной сфере. Соответствующее соглашение подписано между региональными корпорациями развития и фондом «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области».