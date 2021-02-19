Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:41 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 19 февраля провёл рабочую встречу в Комсомольске-на-Амуре с вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по нефтепереработке и нефтехимии Александром Романовым. Стороны обсудили модернизацию нефтеперерабатывающего завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Дегтярёв детально ознакомился с работой завода — поставщика нефтепродуктов.

С начала года НПЗ увеличил производство автобензинов почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В первой половине февраля установлен абсолютный рекорд среди нефтеперерабатывающих предприятий РФ по поставкам автомобильных бензинов на биржу. Завод превысил биржевые нормативы по бензинам более чем в четыре раза, отгрузив 45% от объёмов производства при нормативе 10%.

На заводе идёт реализации масштабного проекта по строительству комплекса гидрокрекинга, что позволит получать дополнительные объемы дизтоплива с низким содержанием серы экологического стандарта «Евро-5», а также авиационный керосин.

Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 млн тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.

«Нас проинформировали, что на сегодняшний день поставки топлива ведутся в соответствии с графиком и условиями договоров как по железной дороге, так и автомобильным транспортом», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Дальнему Востоку не хватает порядка двух млн тонн бензина в год. Для решения проблемы дефицита топлива он считает необходимым построить в регионе ещё один нефтеперерабатывающий завод.