Сеул, , 09:35 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении трех месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в январе 2021 года индекс цен производителей составил 104,88 пункта, что на 0,9% больше, чем в декабре прошлого года.

В годовом исчислении показатель вырос на 0,8%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла на 7,9%, что является самыми высокими темпами роста за последние два года и пять месяцев. Цены на продукцию животноводства также выросли на 11,8%, сельского хозяйства — на 7,8%. В частности, стоимость зеленого лука увеличилась на 53%, тыквы — на 63,7%, куриного мяса — на 42,8%, яиц — на 34%, репчатого лука — на 29,5%.

Из-за высоких цен на нефть стоимость промышленных товаров увеличился на 1%. В частности, стоимость дизельного топлива подскочила на 9,7%, лигроина — на 14%, бензина — на 7,5%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.