Москва, , 08:51 — REGNUM Цены на нефть 18 февраля устали расти и начали мощную коррекцию вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена нефти марки Brent не удержала достигнутые максимумы и упала на 2% до $62,76 за баррель, в то время как цена барреля техасской WTI рухнула даже на 2,45%, также не удержавшись на максимуме, до $59,49.

Сегодня, 19 февраля, с утра снижение продолжается, хотя более умеренными темпами: цена Brent теряет на данный момент 0,5%, снижаясь до $62,45 за баррель, а цена WTI падает на 0,7%, до нового $59,59 за баррель.

Рост нефтяного рынка оказался чисто спекулятивным, и долго не задержался. Даже сильная статистика по коммерческим запасам нефти в США, опубликованная 18 февраля, не помогла рынку спасти рост.

За неделю товарные запасы нефти обвалились на 7,26 млн баррелей, в то время как рынок ожидал, что падение запасов не превысит 2,43 млн.

Нефтяной рынок мог проигнорировать оптимистичные данные по запасам нефти на сообщениях зарубежных СМИ о том, что Ирак фактически подрывает исполнение сделки ОПЕК+, втайне от других участников соглашения добывая и продавая намного больше нефти, чем разрешено квотой, да и неоднозначные заявления Саудовской Аравии о намерениях в одностороннем порядке начать увеличение добычи с марта тоже неясны рынку и вызывают беспокойства.

На сегодня, 19 февраля, ожидается коридор по цене Brent в $62−63 за баррель.

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