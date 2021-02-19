Вашингтон, , 08:48 — REGNUM После нескольких дней простоя из-за морозов и плохих погодных условий ряд компаний по добыче нефти в штате Техас возобновили свою работу. Об этом 19 февраля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации источника, компании Marathon Oil, Devon Energy и Verdum Oil, либо восстановили подачу электроэнергии на местных сетях, либо подключили электрогенераторы и наладили транспортное сообщение. При этом работы по восстановлению нефтедобычи начались вечером 17 февраля.

Также отмечается, что в настоящее время неизвестно, за какое время произойдет достижение прежних показателей добычи нефти, снизившиеся из-за плохих погодных условий на 4 млн баррелей в день.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков и трейдеров сообщило, что аномальные холода, с которыми столкнулись штат Техас и еще ряд регионов США, обрушили добычу нефти в стране и подвели мир к новому глобальному кризису.