Курган, , 07:43 — REGNUM В Курганской области наблюдается нехорошая тенденция: снижение количества выданных разрешений на пассажирские перевозки и увеличение числа жалоб граждан на работу такси и других нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

Законодательно транспортных нелегалов можно наказать штрафом от двух до двух тысяч пятисот рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. Если легальный перевозчик нарушит многочисленные требования, ему грозит штраф от десяти тысяч до ста тысяч рублей. Поэтому сложно убедить перевозчиков работать законно и прозрачно.

В сложившейся ситуации бороться с нелегальными такси и прочими перевозками можно лишь посредством ареста транспортных средств как орудия совершения административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, считают в ведомстве.