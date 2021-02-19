Пермь, 19 февраля 2021, 07:15 — REGNUM В Пермском крае планируют до 30 сентября 2022 года провести капитальный ремонт моста через реку Мулянка, расположенного на 11+295 км федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.
На сайте портала госзакупок опубликована информация об аукционе. Заказчиком услуги является ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Начальная (максимальная) цена лота составляет 193,6 млн рублей.
Согласно условиям техзадания, подрядчик должен полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояние сооружения и довести его до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.