Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии в городе Новочебоксарске после вмешательства прокуратуры планируется снизить на 40% арендную плату для малого бизнеса за использование муниципального имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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В прокуратуре начали разбираться в особенностях расчёта платы за использование имущества в Новочебоксарске после обращения регионального отделения «Опоры России». В ведомстве отмечают, что по итогам рассмотрения с учётом пандемии коронавируса, которая ударила по многим отраслям экономики, с целью поддержки субъектов малого и среднего бизнеса был разработан проект муниципального акта о снижении корректирующего коэффициента при расчёте платы.

«Согласно проекту, предусмотрено снижение арендных платежей за пользование муниципальным имуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций на 40%», — говорится в сообщении.

Окончательное решение остаётся за депутатами: данный проект направлен в городское собрание депутатов Новочебоксарска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что в 2020 году на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий пандемии в целом направлено 7 млрд рублей. Глава Чувашии Олег Николаев пояснял, что при формировании бюджета на 2021 год «удалось найти баланс действий с точки зрения ограничений и планов развития, то есть бюджет получился достаточно прогрессивный». Также республиканские власти увеличили форму поддержки отдельных категорий граждан и предпринимательства.