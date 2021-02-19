Чита, , 06:55 — REGNUM Власти Забайкалья намеревается добиться субсидирования авиаперевозок по двум маршрутам: Чита — Москва — Чита и Чита — Санкт-Петербург — Чита. Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот вопрос губернатор Александр Осипов обсудил с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Напомним, с осени 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных регионов стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам. Однако что касается субсидирования маршрутов, авиарейсы из Читы и обратно не прошли конкурсный отбор Росавиации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению, подписанному премьер-министром правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сняты ограничения на покупку субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Эти изменения касаются перелетов в два города: Санкт-Петербург и Москву. Правительство Забайкалья также проводит работу с федеральным центром о включении в этот перечень других городов России.