Новочебоксарск, Чувашия, , 06:55 — REGNUM В Чувашии в моногороде Новочебоксарске планируют отремонтировать систему отопления Дворца культуры, построенного почти 50 лет назад. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является новочебоксарское автономное учреждение «Дворец культуры «Химик». Речь идёт о разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту системы отопления здания. Срок выполнения проектной документации — 45 календарных дней.

Начальная цена договора составляет 250 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете Новочебоксарска.

Отметим, что Дворец культуры «Химик» расположен на площади Победы в Новочебоксарске. Он был построен в 1971 году, за эти годы превратившись из отдельного цеха химического комбината в один из центров культурной жизни города.