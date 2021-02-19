Чебоксары, , 06:32 — REGNUM В Чувашии дети войны смогут воспользоваться финансовыми льготами за жилищно-коммунальные услуги «после 1 июля». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Решение о расширении перечня льгот для детей войны было принято на заседании регионального правительства в феврале 2021 года. Если ранее действовали льготы нефинансового характера, то в новом законопроекте предусматривается 25-процентная компенсация расходов за оплату жилья и ЖКУ — речь идёт о содержании жилого помещения, взносах за капремонт и тратах на коммунальные услуги (электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение, вывоз мусора).

Данный законопроект предстоит рассмотреть депутатам Госсовета республики. Чувашские власти полагают, что за компенсацией дети войны смогут «обратиться после 1 июля». Ранее отмечалось, что если пенсионеры имеют право на выплаты «по нескольким основаниям, то нужно определиться и выбрать одно основание».

Напомним, что к детям войны относятся граждане, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 64,5 тыс. жителей имеют право на получение статуса «дети войны», около 40 тыс. человек получили соответствующие удостоверения. В 2020 году льготами нефинансового характера воспользовались в прошлом году 800 человек.

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