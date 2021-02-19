Москва, , 05:51 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу госкорпорации «ВЭБ.РФ» по делу о письмах её бывшего сотрудника президенту РФ Владимиру Путину и другим высокопоставленным лицам. Первая инстанция отказала госкорпорации в удовлетворении иска о защите деловой репутации, которую та посчитала попранной жалобами бывшего сотрудника, направленными в государственные органы. Постановление второй инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, но также может быть обжаловано в течение двух месяцев в арбитраж Московского округа, передаёт ИА REGNUM.

Результативная часть решения апелляции была обнародована 18 февраля 2021 года. Председательствующим судьёй по делу выступал Денис Пирожков.

Напомним, госкорпорацию возмутило содержание писем бывшего работника Михаила Токранова, который в 2018 году и в 2020 году направил несколько обращений в аппарат правительства РФ, президенту РФ, а также ряду иных органов. В них он приводил данные о работе госкорпорации и расходовании бюджетных средств. Проверка, проведённая по обращениям, не подтвердила изложенные сведения.

Отказывая в удовлетворении иска «ВЭБ.РФ», судья напомнил, что гражданин не лишён права обратиться в госорганы, тем более, если он предпринял «достаточные меры конфиденциальности» для того, чтобы сведения не стали известны третьим лицам.

Схожий иск был подан и к другому сотруднику компании, который также обращался в госорганы. Истец и его проиграл, но не обжаловал.

Письма экс-служащих госкорпорации к Путину обернулись скандалом и судами