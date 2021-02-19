Пекин, , 05:22 — REGNUM Онлайн-платежи через системы NetsUnion и UnionPay резко взлетели в Китае во время празднования Китайского Нового года, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Объем онлайн-платежей на двух этих платформах в период с 11 по 17 февраля достиг 6,36 трлн юаней (около $985,5 млрд).

В частности, через NetsUnion прошло 7,94 млрд единиц платежей, в то время как общая сумма этих транзакций составила 4,98 трлн юаней.

Компания увеличила среднее количество транзакций в день на 66,61% относительно аналогичного праздничного периода годом ранее, в то время как сумма транзакций взлетела на 84,07%. Количество онлайн-платежей, совершенных через UnionPay, достигло 1,38 трлн единиц за время праздников, что на 4,8% больше в годовом исчислении.

В Китае наблюдается оживленная потребительская активность во время праздников. Совокупные продажи предприятий розничной торговли и общественного питания выросли на 28,7% в годовом исчислении до 821 млрд юаней, свидетельствуют данные Министерства торговли КНР.