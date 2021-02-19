Пекин, , 04:58 — REGNUM Китай планирует создать еще 20 центров защиты интеллектуальной собственности в этом году, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

План по созданию новых центров являются частью продолжительных усилий Китая по укреплению качества защиты интеллектуальной собственности в стране, сообщили в Национальной администрации интеллектуальной собственности КНР.

В настоящее время страна создала более 60 таких центров, которые предоставляют быструю, эффективную, качественную и недорогую помощь рыночным предприятиям, столкнувшимся с проблемами в сфере интеллектуальной собственности.

Администрация создает центры для разрешения трудностей в сборе свидетельств и снижения времени обработки и стоимости судебных споров в этой сфере.