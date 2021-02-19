Владивосток, , 04:58 — REGNUM В Приморье началось строительство мостового перехода через реку Соколовка в Лазовском округе — сдача объекта запланирована на 2022 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Новый мост будет длинной 126 метров. Строители приступили к разработке грунта, делают отсыпку, а потом начнут бурить скважины под опоры.

Всего в Приморье идёт строительство восьми мостов.

«Это шесть мостов в районе Фокино на трассе Артем-Находка, мост через реку Тихая в Анучинском округе и мост через реку Осиновка в Михайловском районе. В ближайшее время строители приступят к сооружению моста через реку Водопадная в Партизанском районе», — пояснили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми до 2027 года планируют построить третий мост через Каму.