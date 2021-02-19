Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира вновь занял американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом 18 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Состояние бизнесмена достигло $199,9 млрд. Второе место в этом списке принадлежит главе американской корпорации Amazon Джеффу Безосу с $194,2 млрд. В середине февраля он смог ненадолго обойти Маска в указанном рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Илон Маск заявил, что он планирует создать собственную криптовалюту.

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