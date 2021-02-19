Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 18 февраля понизились на фоне более высокого, чем ожидалось, уровня безработицы в стране.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 119,68 пункта (0,38%), до уровня 31 493,34 пункта. S&P 500 упал на 17,36 пункта (0,44%), до уровня 3913,97 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 100,14 пункта (0,72%), понизившись до уровня 13 865, пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,66, до уровня $60,06 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена нефти Brent поднялась до уровня января 2020 года, превысив отметку в $65 за баррель.

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