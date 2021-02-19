Пекин, , 02:59 — REGNUM Потребительские расходы во время празднования Нового года по лунному календарю в Китае значительно выросли, сообщили 17 февраля в Министерстве коммерции КНР.

Суммарные объемы продаж в сфере розницы и общепита в стране выросли на 28,7% в годовом исчислении до 821 млрд юаней (около $127,5 млрд) за время «золотой недели» Праздника весны, сообщили в министерстве.

Онлайн-продажи в Китае достигли 122 млрд юаней за указанный период, в то время как онлайн-продажи в сфере общественного питания взлетели на 135% в годовом исчислении. Люди стали реже ходить в рестораны и чаще заказывать еду на дом.

Продажи товаров, связанных с новогодними ужинами, выросли на 54,9% в годовом исчислении во время праздника.

Праздник весны или Китайский Новый год является важным событием в жизни каждого китайца. В этом году праздник пришелся на 12 февраля. Власти призвали граждан ограничить перемещение по стране с целью борьбы с эпидемией COVID-19. Поэтому люди чаще оставались дома и заказывали товары по интернету.