Пекин, , 02:50 — REGNUM Количество пассажирских поездок в Китае за время семидневных выходных по случаю Праздника весны драматически обрушилось по сравнению с прошлым годом, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

С 11 по 17 февраля в Китае было осуществлено 98,42 млн пассажирских поездок, что на 76,8% ниже, чем во время новогодних праздников 2019 года, сообщили в Совместном механизме профилактики и контроля за COVID-19 при Госсовете КНР.

Данный показатель оказался на 34,7% меньше даже чем в кризисном 2020 году. Поток автомобильного транспорта достиг 219,65 млн единиц, снизившись на 20,27% относительно 2019 года, но вырос на 118,26% по сравнению с показателями кризисного 2020 года.