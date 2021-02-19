Пекин, , 02:34 — REGNUM Отрасль почтовых отправлений Китая обработала 660 млн посылок за неделю празднования Китайского Нового года, начавшейся 11 февраля, что на 260% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

По данным Государственного почтового бюро Китая, более миллиона курьеров занимались доставкой посылок за время праздников. При этом, система отправлений Китая столкнулась с ситуацией резкого роста спроса среди людей, которые на праздники остались дома с целью минимизации риска распространения COVID-19.

Власти Китая попросили граждан по возможности отказаться от поездок в другие регионы на праздники. Это крайне сильно ударило по сектору транспортных перевозок, но зато принесло выгоду секторам почтовых отправлений и электронной коммерции.

Не имея возможности соединиться на праздник семьями, многие китайцы решили отправить родным и близким посылку. Большинство посылок содержали еду и подарки.