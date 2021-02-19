Пекин, , 01:54 — REGNUM Народная страховая компания Китая (PICC), являющаяся ведущим страховщиком страны, обеспечила 566,1 млрд юаней (около $87,9 млрд) премиального дохода в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем активов компании составил 1,3 трлн юаней, в то время как объем активов, находящихся под управлением — 1,9 трлн юаней. В прошлом году компании выплатила более 35 млн юаней денежных средств на профилактику эпидемии и обеспечила 32 тыс. предприятий всеобъемлющими страховками для возобновления работы и производства.

Компания запустила 385 эксклюзивных страховых продуктов для борьбы с бедностью, а сельскохозяйственное страхование обеспечило защиту от рисков в размере 2,4 трлн юаней 86,07 млн домашних хозяйств.

В 2021 году PICC намерена нарастить развитие страхования сельскохозяйственной продукции и коммерческого страхования, а также будет способствовать модернизации и расширению научно-технического страхования.