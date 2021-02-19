Пекин, , 01:48 — REGNUM Индекс развития малых и средних предприятий в Китае, основанный на исследовании 3000 таких предприятий, упал на 0,2 пункта в январе относительно декабря до 87 пунктов, сообщает агентство Синьхуа.

Сокращение последовало после роста или стагнации, длившихся шесть месяцев подряд и стало третьим по величине после начала эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщили в Китайской ассоциации малого и среднего предпринимательства.

Индекс содержащий целый ряд субиндектсов, измеряет эффективность и ожидания малых и средних предприятий. Все показатели ниже 100 пунктов говорят о пониженной витальности.

В январе субиндексы настроений по макроэкономике, операционным расходам, финансированию и рабочей силе снизились, но оставались выше 100. Субиндексы, отражающие настроения в различных секторах, продолжали варьироваться.

Индекс недвижимости вырос, а индекс оптовой и розничной торговли остался неизменным, в то время как индексы транспортной отрасли, индустрии компьютеров и программного обеспечения, а также индустрии размещения и общественного питания перешли к сокращению.

Индекс вырос в восточных и западных регионах Китая, но просел в центральных и северо-восточных регионах.