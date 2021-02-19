Тегеран, , 07:15 — REGNUM 17 февраля посол Венесуэлы в Тегеране Карлос Антонио Алькала Кордонес заявил, что министр туризма и внешней торговли Феликс Пласенсия собирается посетить Иран на следующей неделе, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании по расширению туристического сотрудничества с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 февраля.

Посол Венесуэлы сделал это замечание на встрече с министром культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али-Асгаром Мунесаном, отметив, что поездка Пласенсии в Иран направлена на то, чтобы проложить путь для дальнейшего сотрудничества в туристической отрасли.

Он также подчеркнул, что находится в Иране уже два года, при этом очевидно, что короткий визит венесуэльского министра не даст ему достаточно времени для знакомства с историей и туристическими достопримечательностями страны.

Кордонес заявил, что совместное сотрудничество в сфере туризма укрепит связи между Ираном и Венесуэлой и поможет расширить экономики двух стран.

Он также отметил, что Пласенсия намерен предложить Ирану организовать павильон на международном туристическом фестиваль Венесуэлы.