Урумчи, Китай, , 01:31 — REGNUM Порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая проводил первый грузовой поезд, груженый японскими автомобилями, направляющийся в Казахстан, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 220 автомобилей из Японии прибыли в портовый город Далянь морем, а затем были перегружены в поезд, направляющийся на запад в Казахстан, осуществив запуск нового маршрута, который будет вдвое быстрее, чем маршрут через Средиземное море, сообщили в таможне Хоргоса.

Грузовой поезд, отправившийся 14 февраля состоит из 29 вагонов, загруженных 133 автомобилями Toyota и 87 автомобилями Lexus. Таможенное оформление заняло всего 30 минут.

Ранее Японские машины пересекали Индийский океан, Средиземное и Черное моря, чтобы затем добраться до России, а затем отправиться в Казахстан. Весь путь занимал 80 дней. Для сравнения, поездка по новому маршруту занимает примерно 30 дней, отмечает директор компании Horgos Bobao International Freight Agency Co., Ltd. Ли Сюэфэн.

Несмотря на последствия вспышки COVID-19, количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через порт Хоргос, в прошлом году достигло рекордного уровня-4722 единиц.