Анкара, , 05:46 — REGNUM Министр торговли Рухсар Пекджан на пресс-конференции 18 февраля заявила, что «победа Азербайджана в Нагорном Карабахе» стала началом совершенно новой эры, в которой изменится торгово-логистическая структура региона. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«В этот новый период мы будем интенсивно сотрудничать с нашими азербайджанскими братьями и сестрами», — отметила она.

Министр Пекджан подчеркнула, что соглашение о льготной торговле с Азербайджаном вступит в силу с 1 марта. По её словам, началась работа над расширением сферы действия соглашения.

«Наша цель — достичь с Азербайджаном объема торговли в 15 миллиардов долларов, о чём заявляли наши президенты», — указала Пекджан.