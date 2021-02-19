Тюмень, , 01:18 — REGNUM В Арбитражном суде Тюменской области принят к рассмотрению иск от ООО «Тюмень Водоканал» к ПАО «Фортум» о взыскании задолженности за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения в размере 15,44 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.

Известно, что две ТЭЦ «Фортума» потребляют в Тюмени холодную воду из сетей «Тюмень Водоканала». Первое заседание суда по иску ресурсников к энергетикам назначено на 1 марта 2021 года.

«Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень Водоканал») выполняет функции по водоснабжению и водоотведению города Тюмени. Две теплоэлектроцентрали ПАО «Фортум» производят для города электрическую и тепловую энергию.