Пекин, , 01:10 — REGNUM Китай наращивает темпы строительства ключевых проектов водоотведения, а объемы инвестиций в проекты превышают 1 трлн юаней (около $155,3 млрд), сообщили 17 февраля в Министерстве водных ресурсов КНР.

Из 172 запланированных проекта водоотведения, 36 уже завершены и полностью функциональны. В их число входят восточный и средний рукава проекта водоотведения «С юга на север».

Крупные проекты в основном касаются продуктовой безопасности и борьбы с засухой, оптимизации распределения водных ресурсов, экономной ирригации, экологической защиты воды и восстановления водно-болотных угодий.

Ожидается, что запасы воды для борьбы с наводнениями увеличатся на 9 млрд кубометров, а годовая мощность водоснабжения вырастет на 42 млрд кубометров, сообщили в министерстве.

В этом году министерство продолжит ускоренное строительство крупных проектов по охране водных ресурсов.