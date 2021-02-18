Москва, , 23:47 — REGNUM Объём средств физических лиц в российских банках в январе 2021 года сократился на 2,7%. Об это говорится в опубликованном 18 февраля обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

«Средства населения снизились на 881 млрд рублей (-2,7%) после притока почти на 5% в декабре 2020 года», — указывается в материале.

В ЦБ отметили, что подобное происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года. Кроме этого, на счета граждан поступают социальные платежи, в том числе часть январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников.

Объём средств юридических лиц в банках, напротив, вырос в январе на 165 млрд рублей, или на 0,5%. Показатель увеличился за счёт валютных остатков (+266 млрд в рублёвом эквиваленте, или 2,2%), в то время как рублёвые снижались (-101 млрд рублей, или 0,5%). Рост, как отмечается, был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли.