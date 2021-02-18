Москва, 18 февраля 2021, 22:13 — REGNUM Наблюдательный совет корпорации «Роскосмос» одобрил решение о создании российского холдинга космического приборостроения, сообщил 18 февраля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Сегодня на заседании Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» одобрено решение о формировании на основе АО «Российские космические системы» холдинга космического приборостроения», — написал Рогозин.
Отмечено, что это позволит обеспечить импортонезависимость российской ракетно-космической отрасли.
По его словам, в холдинг войдут 17 дизайн-центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и производственных предприятий, «нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения».
«Холдинг возглавил Андрей Евгеньевич Тюлин, генерал-лейтенант запаса, доктор экономических наук, кандидат технических наук», — добавил глава «Роскосмоса».
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