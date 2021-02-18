Милан, Италия, , 22:13 — REGNUM Число открытых и занятых рабочих мест в Италии, по данным на ноябрь 2020 года, за год сократилось на 664 тысячи, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) в четверг, 18 февраля.

За первые 11 месяцев 2020 года негосударственные работодатели наняли по временным и постоянным контрактам 4,755 миллиона человек, что на 30% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.