Саранск, , 22:07 — REGNUM Мордовия накопила долг в отношении ПАО «Ростелеком» за установленные в течение нескольких последних лет, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, комплексы фото‑ и видеофиксации в рамках систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион», которые сейчас уже морально устарели и частично не работают. Проблемный вопрос обсуждался врио главы республики Артемом Здуновым на встрече с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Волга» компании Иваном Зимой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он пояснил, что в период проведения мундиаля система исправно работала. Однако затем правительство Мордовии перестало выполнять финансовые обязательства. За неуплату система была отключена и сейчас практически не работает — для экономии отключен канал связи. Работоспособность системы при этом проверяется, за обслуживание комплексов ежемесячно накапливаемый долг составляет около 2 млн рублей — всего 65 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что ежемесячное обслуживание неработающих камер и невыплаченные долги за их установку могут обойтись бюджету республики примерно в 500 млн рублей. Представитель компании предложил расторгнуть договор и отключить систему, если региону она не нужна.

Здунов поручил главе правительства Мордовии Владимиру Сушкову в кратчайший срок представить предложения о перспективах и возможностях погашения этого и других долговых обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Здунов поручал привести систему фиксации нарушений ПДД (правил дорожного движения) в порядок в течение месяца. Тогда руководитель региона выяснил, что из 207 установленных на дорогах республики комплексов фото и видеофиксации нарушений в настоящее время работают только 67 или 32,3%. Количество ДТП в связи с нарушением скоростного режима выросло в 5,5 раз, а в течение последних трех лет число постановлений за нарушения ПДД сократилось в 5 раз.

Читайте также: В Мордовии работает только треть комплексов для фиксации нарушений ПДД