Москва, , 21:34 — REGNUM В России наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда, в связи с чем можно ожидать дальнейшего снижения уровня безработицы в стране. Об этом заявила 18 февраля заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы», — приводит её слова пресс-служба Минтруда.

Мухтиярова отметила, что значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости.

В 2021 году меры поддержки занятости будут дополнены новым инструментом — субсидированием найма, сказала замминистра, отметив, что благодаря этому планируется трудоустроить 220 тысяч граждан, потерявших работу в минувшем году. В дополнение к этому на федеральном уровне будут действовать программы, которые позволят обучить ещё порядка 170 тысяч человек.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в январе 2021 года снизился до 5,8% от экономически активного населения с 5,9% в декабре минувшего года.

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