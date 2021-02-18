Москва, , 20:52 — REGNUM Уровень безработицы в России в январе 2021 года снизился до 5,8% от экономически активного населения с 5,9% в декабре минувшего года. Об этом сообщает 18 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, в январе 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования нуждались в работе, находились в поисках и были готовы приступить к ней.

При этом в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, в качестве безработных в январе были зарегистрированы 2,5 млн человек, из них 1,1 млн человек получали пособия по безработице.

По сравнению с декабрём общая численность безработных в России снизилась на 116 тысяч человек (на 2,6%), а число официально безработных сократилось на 244 тысячи человек (на 8,8%). Вместе с тем в годовом выражении число безработных в январе увеличилось на 24%, а число официально безработных — в 3,6 раза.

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