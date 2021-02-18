Липецк, , 20:01 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование дела о мошенничестве при долевом строительстве многоэтажных домов в ЖК «Европейский». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Два бывших генеральных директора ОАО «Эксстроймаш» — Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов — обвиняются в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, они договорились с владельцем ОАО «Эксстроймаш» Михаилом Захаровым присвоить деньги участников долевого строительства. С сентября 2014 по март 2016 года они заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 78 млн рублей. Также они попытались вывести 129 млн рублей из оборота ОАО «Эксстроймаш» через фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой. Предпринимательница получила только часть от этой суммы — миллион рублей. Потом стройфирма обанкротилась, и вывести больше денег участники сговора не смогли.

Также обвиняемые, считает следствие, оформляли фиктивные сделки купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка стоимостью 65 млн рублей, выведенных из активов ОАО «РБТ». Право собственности на недвижимость Захаров переоформил на подконтрольную ему фирму. Всего ущерб от действий обвиняемых оценили более чем в 143 млн рублей, ещё 129 млн рублей они собирались похитить.

По уголовному делу проведено более 50 судебных экспертиз, потерпевшими признаны почти две тысячи человек, допрошены более 1,2 тыс. свидетелей. Материалы уголовного дела заняли 500 томов. После того, как с ними ознакомятся обвиняемые, дело направят в прокуратуру.

Михаил Захаров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании незаконно полученного имущества и уклонении от уплаты налогов, будет экстрадирован из Германии. Его бывшая супруга, предпринимательница Олеся Захарова, находится в международном розыске и заочно заключена под стражу. Она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.