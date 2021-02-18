Москва, , 19:58 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в 2020 году выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в опубликованном 18 февраля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом в декабре реальная заработная плата выросла на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что связывается с выплой работодателями различных бонусов и премий в конце года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре, согласно данным Росстата, составила 69 278 рубля, что на 40,7% больше, чем месяцем ранее, и на 9,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За весь 2020 год среднемесячная начисленная зарплата, по предварительным данным, составила 51 083 рубля, увеличившись на 5,5% по сравнению с 2019 годом.