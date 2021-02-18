Москва, , 19:52 — REGNUM В России кредитно-денежная политика абсолютно разбалансирована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Так он прокомментировал планы Центрального банка РФ вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5−6%.

«Это все напоминает игру в Федеральную резервную систему США. В Америке, где денежно-кредитная политика на порядок более отлажена, вопрос ставки является крайне важным. Четверть процента ставки может рассматриваться как революционное событие, — сказал Крупнов. — Наша кредитно-денежная политика абсолютно разбалансирована. Понятно, что с точки зрения депозитов это имеет формальное значение, но реально мы имеем противоречивые цифры, которые никак не увязаны в единую кредитно-денежную политику. Размер инфляции не учитывается в номинале ключевой ставки. Объем реальной денежной массы — тоже. Он у нас катастрофически занижен. И опять же это никак не соотносится с размером ставки».

При этом Крупнов пояснил, что на реальном секторе российские банки почти не зарабатывают.

«Речь идет в лучшем случае о 10−12% всех оборотов банков, — сказал он. — А тогда что показывает эта ключевая ставка? И когда мы системно смотрим на денежно-кредитную политику, то понимаем, что все перформансы, связанные с размером ключевой ставки, не имеют никакого смысла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что если Центральный банк РФ выполнит свои планы и в течение трех лет повысит ключевую ставку до 5−6%, то экономику РФ не ждет в таком случае ничего хорошего.

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