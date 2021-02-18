Москва, , 21:04 — REGNUM Заявление представителей Минсельхоза России о том, что рост цен на мясо птицы и яйца в 2021 году останется в рамках продовольственной инфляции, вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 18 февраля в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«А можно услышать, как снизятся цены на хотя бы что-нибудь?», — пишет Алла К.

Многие пользователи крайне удивились тому, что в Минсельхозе в принципе не рассматривают вариант, что данный перечень продуктов может стоить дешевле.

«С какой стати? Где понижение цен?», — задаётся вопросом Наталия Б.

Некоторые комментаторы указали, что рост цен уже успел произойти и он оказался довольно значительным. По крайней мере, граждане увидели рост стоимости на яйца.

«Они уже поднялись перед Новым годом до 80−90 руб. Куда ещё? Птицефабрика от нас в 15 километрах», — поделилась Галина В.

Нашлись и те, кто указал на то, что рост цен может негативно повлиять на покупательскую способность граждан, не располагающих большими доходами.

«Если цены будут расти, то покупательная способность будет снижаться ещё больше. И получится так, что очень богатых это не затронет, а для очень бедных введут карточки. Дожили», — пишет Olga P.

Напомним, 17 февраля в Минсельхозе заявили о том, что в России нет предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году и стоимость должна подняться в рамках продовольственной инфляции.