Москва, , 19:27 — REGNUM Если Центральный банк РФ выполнит свои планы и в течение трех лет повысит ключевую ставку до 5−6%, то экономику РФ не ждет в таком случае ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета «Партии дела» Владимир Гамза.

Эльвира Набиуллина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего хорошего российскую экономику после повышения ключевой ставки ЦБ РФ не ждет. Если мы видим ключевую ставку 5−6%, то на выходе получаем удорожание кредита почти в полтора раза. А это означает, что в полтора раза ниже будет активность по предоставлению кредитов. Хотя порадуются владельцы банковских депозитов. Но для экономики в этом нет ничего хорошего», — сказал Гамза.

Экономист обратил внимание на то, что российский Центральный банк в качестве своей основной цели поставил таргетирование инфляции.

«Но Центральный банк не участвует в обеспечении экономического роста за счет использования инструментов денежно-кредитной политики, — посетовал экономист. — Он решил, что его главная задача — это таргетирование инфляции. Да, конечно, повышение ключевой ставки будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. Это совершенно очевидно. Но не ключевая ставка формирует уровень инфляции. Ключевая ставка — это лишь реакция Центрального банка на объективное повышение инфляции».

Гамза констатировал, что весь опыт Центрального банка РФ по борьбе с инфляцией за последние 20 лет свидетельствует о том, что инфляция «живет отдельно от желаний Центрального банка».

«Инфляция — это производная от экономических процессов. А не от желания Центрального банка», — подытожил Гамза.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Жуковский объяснил, что инфляция в России растет не из-за низкой ключевой ставки, а из-за макроэкономической политики властей.

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