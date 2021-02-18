Подгорица, , 19:19 — REGNUM Несмотря на то, что Черногория имеет источники, которые являются одними из лучших в Европе по качеству воды, она импортировала воду на 54 миллиона евро за шесть лет. Большая часть воды была импортирована из Сербии. Только в 2020 году из Сербии ввезли на 1,6 миллиона евро негазированной и на 4,1 миллиона евро газированной воды, сообщает издание Dnevne novine.

По данным статистиков Monstat, в 2020 году было импортировано 8930 тонн негазированной воды, а импорт был ниже на 5730 тонн (39,1 процента), или 1,2 миллиона евро по сравнению с 2019 годом.

В Черногории действуют семь заводов по розливу воды, поэтому страна может стать значительным экспортером этого ресурса.

«Учитывая, что сегодня в мире растет нехватка воды, Черногория становится потенциально очень важным экспортером питьевой воды с точки зрения количества и качества воды», — пояснили в ведомстве.