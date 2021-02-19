Москва, , 09:00 — REGNUM В пандемию до 90% компаний перешли на удаленный формат, а сегодня большинство работодателей (до 70%) предлагают гибридный формат с присутствием в офисе 1−3 дня в неделю. Как следствие, многие работодатели сокращают расходы на содержание офисов и переходят на аренду коворкингов и более скромных площадей. К такому выводу пришли аналитики одного из консалтинговых агентств в РФ с кадровой экспертизой в IT&Digital по итогам исследования о влиянии пандемии на сферу рекрутинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Респонденты жаловались на выгорание в период пандемии. Самыми частыми причинами этого становились: потеря чувства команды и неправильная интерпретация сообщений и интонаций в удаленном формате. До 70% кандидатов отметили нехватку качественного неформального общения. Работодатели также подтвердили потерю среды для инноваций и риски выгорания кадров как основные недостатки пандемии и удаленной работы.

Наиболее важным вопросом для работодателей является эффективность сотрудников в нестандартном режиме работы. По мнению представителей компаний, эффективность удаленной работы зависит от умения расставлять приоритеты и создавать границы. До 80% сотрудников считают, что они эффективны в удаленном режиме. Однако цифра не совпадает с данными работодателей — по мнению руководителей, не больше 60% сотрудников могут работать эффективно удаленно. По мнению собственников бизнеса, пандемия и переход на «удаленку» дали возможность сместить фокус на результат — в удаленном режиме качество работы и эффективность каждого сотрудника стали прозрачнее.

Как заявила ИА REGNUM основатель консалтингового агентства Екатерина Гаврилова, после падения заболеваемости и общей вакцинации останется гибридный формат работы: «Возможность работать удаленно оставят для определенной части сотрудников. Компании с более консервативным уклоном говорят, что сейчас становятся неконкурентными и вынуждены перестраиваться под новые реалии. Особенно это актуально для найма в сфере IT. Однако было бы опрометчиво предполагать, что удалённая работа применима в рамках любой организации. Нельзя разделять все на черное и белое, каждый отдельный кейс должен найти свой собственный оттенок серого. Будь то сменный график или полная «удаленка»: работодателю необходимо прислушиваться к потребностям своих сотрудников».

Она также добавила, что пандемия стремительно меняет традиционное представление работодателей о том, что классический график и работа в офисе тождественны высокой производительности. «Мы видим огромное количество работодателей и компаний-гигантов, которые уже изменили вектор развития и стали поддерживать идею удаленной работы и гибких графиков. Естественно, эти изменения поставят перед нами задачи, связанные с адаптацией системы оценки эффективности труда, однако, некоторые исследования уже показали, что более 20% персонала так же эффективны на «удаленке», как и в офисе. Такие результаты открывают новые перспективы для исследований в психологии труда, и, возможно, в скором времени мы сможем подбирать рабочий формат и график, согласно особенностям конкретного сотрудника или кандидата», — пояснила эксперт.