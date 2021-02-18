Киев, , 18:54 — REGNUM Госкомпания «Нафтогаз» намерена инвестировать более 20 млрд долларов в разработку нефтегазовых участков на Украине.

Соответствующее заявление компания сделала сегодня, 18 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компания предполагает, что разведка и разработка участков, на которые «Нафтогаз» получил лицензии в 2020 году, увеличит оценочный добывающий потенциал в 5 раз — до 600 млрд кубометров топлива — в случае успешного проведения геологоразведочных работ.

Также «Нафтогаз» отмечает, что для финансирования своих «амбициозных проектов» планирует использовать модель долевого участия и привлекать партнёров.

«Модель предусматривает, что «Нафтогаз» самостоятельно проводит поисково-разведочные работы самостоятельно, а в случае успеха первого этапа привлекает партнера для участия в финансировании разработки и распределения рисков», — говорится в комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Нафтогазе «сообщили, что по итогам прошлого года добыли 13,45 млрд кубометров газа, что на 1% меньше, чем в 2019 году. В компании отметили, что в условиях карантина, уменьшения среднегодовой цены на газ на 30%, сокращения инвестиций на 50% темпы снижения производства были минимизированы. В «Нафтогазе» заявляют, что 2020 год стал для компании самым тяжелым за последнее десятилетие, например, пришлось отложить бурение 12 новых скважин.

В январе прошлого года компания «Укргаздобыча» сообщила, что пять крупнейших газовых месторождений страны уже истощены более, чем на 80%.