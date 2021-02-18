Москва, , 18:44 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России не только сделает кредит для реального сектора еще менее доступным, но также ударит и по потребительскому спросу, и по рабочим местам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в течение трех лет ЦБ РФ вернется к нейтральной ключевой ставке в 5−6%.

«Как и ожидалось, цикл снижения процентной ставки оказался недолгим, и маховик инфляции будет раскручиваться. Уже сейчас инфляция выше, чем ключевая ставка рефинансирования. ЦБ РФ, очевидно, должен был на это отреагировать, — сказал Жуковский. — И их логика очень простая: раз власти спровоцировали рост через отсутствие грамотного, научно обоснованного регулирования экономики, то ЦБ будет сворачивать лавочку и повышать ставку. Бороться с ростом цен на кабачки, помидоры, огурцы и картофель будут с помощью удорожания инвестиционного кредита и усиления инвестиционного голода, делая внутренне производство, внутренние капитал-образующие инвестиции все менее рентабельными и все менее доступными».

Как следствие, по словам Жуковского, это, конечно, будет бить и спросу, и по рабочим местам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее по поводу планов ЦБ РФ жестко высказались экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин.

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