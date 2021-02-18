Бишкек, , 18:42 — REGNUM Сейчас у жителей Киргизии находятся на руках свыше 3 млн 388 тысяч банковских карт, что 408 тысяч или на 13,7% больше, чем в начале 2020 года. Об этом говорится в материалах национального банка республики.

Выпуском и обслуживанием банковских карт национальной платежной системы все 23 зарегистрированных в стране банка, а международных карт — только 14.

Большинство киргизстанцев, а именно 58,6% от общего числа обладателей банковских карт, отдали предпочтение местным платежным картам «Элкарт».

На втором месте по популярности оказались карты «VISA» — их предпочитают 27,6% киргизстанцев.

А на третьем оказались карты «ЗолотаяКорона» — ими обладают 11,7% пользователей.

Также стало известно о том, что на систему «Master Card» приходится только 2% пользователей банковских карт, а на китайскую «Union Pay» и того меньше — лишь 0,1%.