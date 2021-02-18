Москва, , 18:25 — REGNUM У российской экономики нет тех трех лет, в течение которых глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассчитывает вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5−6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующее высказывание руководителя Банка России.

«Трех лет у нас нет. Экономическая модель, которая сложилась в Российской Федерации, три года просуществовать не сможет, — сказал он. — Так что насчет «три года» это некоторая иллюзия. Как я понимаю, глава ЦБ хочет, чтобы ставка соответствовала уровню инфляции. Но главная проблема сейчас заключается в недоступности кредита, а не в том, что он слишком дорогой. А на цену кредита монополизм банков, произвол крупных банковских монополий оказывают большее влияние, чем процентная ставка. Не говоря уже о том, что реальная инфляция у нас будет повыше официальной. Так что те, кто еще не понял, что у нас нет будущего, начнут понимать это побыстрее, чем понимали бы без усилий госпожи Набиуллиной».

Не менее жестко планы Центрального банка РФ оценил и экономист Михаил Хазин:

«Я так понимаю, что МВФ велел повышать, и Набиуллина ответила МВФ: «Будем повышать!» А с точки зрения экономики это бред. Ставку нужно понижать. Потому что нужно, чтобы кредит был дешевле. Но поскольку МВФ требует, чтобы у нас не было внутреннего источника капитала, ЦБ решил поднять ставку», — сказал Хазин.

Напомним, что ранее Набиуллина заявила, что Банк России планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5−6% в трехлетнем периоде.

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