Киев, , 18:19 — REGNUM Производство сельскохозяйственной продукции на Украине в январе 2021 года сократилось на 5,7% по сравнению с январем 2020 года, сообщил 18 февраля государственный комитет статистики.

Согласно источнику, сельскохозяйственные предприятия Украины сократили производства на 6,7%, хозяйства населения — на 4,3%.

ИА REGNUM напоминает, что после государственного переворота 2014 года именно сельское хозяйство стало главной экспортной отраслью Украины.

Согласно официальным данным, производствосельскохозяйственной продукции на Украине в 2020 году упало на 11,5% по сравнению с 2019 годом. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве — на 2,6%. Так, известно, что из-за коронавируса и различных природных катаклизмов Украине «недобрала» почти 10 млн тонн зерна урожая, что привело к ограничению властями страны экспортных поставок.