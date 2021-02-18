Москва, , 17:57 — REGNUM Крупные аптечные сети России пожаловались на «Сбер Еаптеку» в Генеральную прокуратуру. По мнению заявителей, компания доставляет клиентам препараты, которые продаются только по рецепту врача. Представители «Сбер Еаптеки» назвали обвинения ложными.

«Думаю, что это обращение — острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям», — считает основатель и генеральный директор «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что фармакологическое сообщество считает «Еаптеку» «отступником», которая вышла за границы традиционной фармрозницы. Быстрое развитие компании, считает Беспалов, раздражает конкурентов и вызывает большое внимание к деятельности компании.

В конце прошлого года «Еаптека» стала частью экосистемы Сбера — компания совместно с ГК «Р-Фарм» купили пакет акций и договорились инвестировать в развитие онлайн-аптеки.

За год показатели сервиса заметно увеличились, сообщает пресс-служба «Сбер Еаптеки». Оборот за 2020 год вырос на 96%, составив 11 миллиардов рублей. Денежные вложения в продвижение бренда и мобильного приложения привели к тому, что оно попало в тройку лучших в категории «Медицина» в App Store и Google Play. По сравнению с 2019 годом, средний чек в прошлом году вырос на 13%. Количество пользователей сервиса за декабрь 2020 года составило 9 миллионов человек, при том, что ежемесячная аудитория в среднем составляет 7 миллионов.

Также в прошлом году «Сбер Еаптека» начала развивать систему аптек-хабов, которая позволяет за час доставить лекарства в любую точку Москвы и Московской области. «Это также позволит осуществить масштабную экспансию в регионы — в том числе те, где до сих пор не было доставки лекарств», — рассказал Антон Буздалин.

По его словам, в начале пандемии коронавируса, которая началась в России весной 2020 года, «Сбер Еаптека» быстро перестроила систему логистики — это помогло компании оперативно обрабатывать и доставлять заказы, которых стало заметно больше. Сервис также стал одним из первых на рынке, кто предоставил клиентам возможность оплачивать товары онлайн и заказывать курьера на дом. Чтобы перекрыть перекупщикам возможность для заработка, в приложении установили ограничения по количеству позиций в заказе.

«Благодаря сотрудничеству со Сбером, мы продолжим создавать бесшовный клиентский опыт во всех каналах продаж и обеспечивать одинаково высокий уровень обслуживания в городах присутствия», — добавил Буздалин. Планируется, что в дальнейшем «Сбер Еаптека» будет развиваться как сервис заботы о здоровье.

Отмечается, что Минцифры РФ внесло сервис «Сбер Еаптека» в перечень социально значимых интернет-ресурсов.