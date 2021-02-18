Белгород, , 18:05 — REGNUM На оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году в Белгородской области направят почти 227 млн рублей. Поддержка будет оказываться на основании социального контракта, сообщили ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе областной думы.

Помощь по социальному контракту реализуется на условиях софинансирования по формуле 79% + 21%. Из федерального бюджета регион получит 176,636 млн рублей. Ещё 50,308 млн рублей выделят из областной казны. Чтобы социальная адаптация заработала в полной мере, необходимо внести изменения в закон области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе», где предлагается прописать формулу, по которой муниципалитеты получат субвенции на оказание социальной помощи гражданам. Соответствующий законопроект депутаты двух комитетов областной думы рассмотрели 18 февраля и рекомендовали принять его региональному парламенту.

«Социальный контракт предусматривает четыре направления: поиск работы, организация личного подсобного хозяйства, создание индивидуального предпринимательства и иные мероприятия, которые позволят выйти из тяжёлой жизненной ситуации», — пояснила и. о. начальника департамента социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

Программа социальной адаптации была запущена в августе 2020 года в 21 пилотном регионе России.