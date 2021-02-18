Москва, , 17:59 — REGNUM Среди учащихся московских школ отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 18 февраля заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник отметила, что сокращение числа новых случаев заражения фиксируется во всех возрастных группах, включая детей. Причём среди учеников средних и старших классов заболеваемость уменьшались на 27%, в то время как среди учащихся начальной школы спад составил лишь 11%.

«Если сравнивать с пиком эпидемии, то падение в среднем больше чем на 60%. Эти показатели говорят о том, что момент возвращения учеников в школы был выбран правильно, эпидемиологическая ситуация не ухудшилась, и, я надеюсь, будет продолжать с каждым днем только улучшаться», — заявила Ракова.

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