Москва, , 17:50 — REGNUM Уровень бедности в российском обществе таков, что введение адресных мер соцподдержки, в том числе продуктовых карточек, оказывается жизненной необходимостью. Об этом ИА REGNUM завил политолог Дмитрий Михайличенко.

Про продуктовые карточки (о которых сказал 17 февраля Владимир Путин) было понятно ещё несколько месяцев назад. Уровень бедности в обществе таков, что введение адресных мер соцподдержки (продуктовые карточки, социальный контракт и т.д.) оказывается жизненной необходимостью. Но, думается, такая социальная политика/ борьба с бедностью — это следствие неэффективности экономической политики и приведёт к усилению фискального бремени.

Давно известно: любой экономический кризис в России болезненнее сказывается на гражданах, чем на государстве. Инерция ковидокризиса будет не менее длинной, чем посткрымский кризис. Как и его последствия.

До выборов в Госдуму властям не нужны дополнительные раздражители, но учитывая экономическую неэффективность «госкапитализма», увеличение налогов на физических лиц представляется неминуемым. Цифровизация в контексте российской государственности — это прежде всего усиление контроля, давления на общество, а лишь потом про эффективность и удобства для населения. Это мультиплицирует ощущения социальной несправедливости, и станет источником дополнительных фобий и будет разыгрываться несистемной оппозицией/диссидентами.

Дмитрий Михайличенко На нынешнем этапе цифровизация усиливает борьбу с «серой» зоной и способствует расширению практики самозанятых. Далее тающий средний класс и остатки малого и среднего предпринимательства будут оплачивать экономическую неэффективность госкапиталистической номенклатуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентских фракций 17 февраля отреагировал на предложение лидер ЛДПР Владимира Жириновского ввести продовольственные сертификаты: «Подумать над этим можно».

Читайте также: Алтайский депутат поддерживает идею введения продовольственных сертификатов