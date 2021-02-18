Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США возросло до 861 тыс. на прошлой неделе, что свидетельствует о разрушении рынка труда, несмотря на тот факт, что число заболеваний от коронавируса и уровень госпитализаций в стране показывают устойчивую тенденцию к снижению, пишет 18 февраля Associated Press.

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Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, возросло с 793 тыс. до 861 тыс. на прошлой неделе. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету 18 февраля.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс., даже во времена мирового экономического кризиса 2008−2009.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внимательный анализ отчетов о трудоустройстве в США подчеркнул необходимость дополнительной государственной помощи, так как миллионы американцев потеряли работу и после многочисленных отказов от работодателей перестали искать новую.

В комитете Конгресса по бюджету заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.